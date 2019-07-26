Москва, , 09:59 — REGNUM

В московском Парке Горького появилась реалистичная копия автомобиля Bugatti Chiron, выполненная из кубиков конструктора LEGO. Об этом сообщает сайт парка.

Копия оснащена двигателем, способным разогнать машину до 20 км/ч. Известно, что специалисты затратили на создание автомобиля более миллиона деталей и 13 часов.

Также в парке представят исторические образцы машинок из конструктора. Их, специально для выставки в московском парке, привезли из Дании.

Экспозиция будет работать с 27 июля по 4 августа.