Самара, , 09:53 — REGNUM

В Самарской области нашли новый способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. В небо запустят дирижабль с видеокамерой. Об этом сообщает областное ГИБДД.

Дирижабль в Самарской области Гибдд.рф

В Госавтоинспекции отмечают, что дирижабль с установленной на нём камерой фотовидеофиксации будет запущен над «наиболее аварийными участками автодорог и позволит выявить грубые нарушения правил дорожного движения». В инспекции подчёркивают, что видеокамера увеличивает «обзор в несколько раз».

«Обзор дирижабля составляет 360 градусов, номер машины можно увидеть с расстояния в 700 метров как днем, так и ночью», — предупреждают в самарской ГИБДД.

Сам дирижабль будет наполняться гелием.

Отметим, что ранее главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Самарской области Юрий Некрасов выступил с обращением к участникам дорожного движения, подняв проблемы безопасности детей. Он подчеркнул, что дорожно-транспортные происшествия — «это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы от них — самые тяжелые». По данным ГИБДД, в I полугодии 2019 года в Самарской области зарегистрировано 241 ДТП с участием детей, в которых двое погибли и 260 получили ранения.

«Отпуская ребенка на улицу, необходимо учить детей не только соблюдать правила движения, но и с самого раннего возраста учить их ориентироваться в дорожной обстановке», — призывает Некрасов, рекомендуя ежедневно напоминать детям правила безопасного дорожного поведения.