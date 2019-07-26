Самара, 26 июля 2019, 09:53 — REGNUM
В Самарской области нашли новый способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения. В небо запустят дирижабль с видеокамерой. Об этом сообщает областное ГИБДД.
В Госавтоинспекции отмечают, что дирижабль с установленной на нём камерой фотовидеофиксации будет запущен над «наиболее аварийными участками автодорог и позволит выявить грубые нарушения правил дорожного движения». В инспекции подчёркивают, что видеокамера увеличивает «обзор в несколько раз».
Сам дирижабль будет наполняться гелием.
Отметим, что ранее главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Самарской области Юрий Некрасов выступил с обращением к участникам дорожного движения, подняв проблемы безопасности детей. Он подчеркнул, что дорожно-транспортные происшествия — «это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы от них — самые тяжелые». По данным ГИБДД, в I полугодии 2019 года в Самарской области зарегистрировано 241 ДТП с участием детей, в которых двое погибли и 260 получили ранения.