Екатеринбург, 26 июля 2019, 09:56 — REGNUM
В Свердловской области ввели новые лимиты на отстрел диких зверей на ближайший год. Информация опубликована на региональном правовом портале.
Лимиты понизили лишь для двух видов зверей — бурых медведей и рысей, с 494 до 480 и с 21 до 18 соответственно.
В остальном же нормы по отстрелу несколько расслабили: теперь можно убивать 442, а не 408 барсуков, 3526, а не 3500 сибирских косуль, 688, а не 681 соболь. Резко повысился лимит на лосей — теперь их можно «настрелять» 2745 особей, тогда как раньше дозволялась добыча 2638.
Лимит действует с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года.
Напомним, на Среднем Урале выросло количество несчастных случаев с охотниками из-за пренебрежения правилами безопасности. Граждане часто убивают друг друга и сами себя по неосторожности.
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