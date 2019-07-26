Калуга, , 09:34 — REGNUM

Порядка 215 уголовных дел в отношении граждан, не выплачивающих средства на содержание своих детей, было возбуждено за шесть месяцев 2019 года, сообщила 26 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Алименты Дарья Антонова © ИА REGNUM

За уклонение от алиментных платежей, за первое полугодие 2019 года 400 жителей области привлечены судебными приставами к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Из них большинству должникам судом назначены обязательные работы до 150 часов, семь человек подверглись аресту на срок до 15 суток, а один алиментщик был наказан крупным денежным штрафом.

Многие неплательщики алиментов после привлечения к административной ответственности начинают платить деньги на содержание своих детей, а те, кто продолжает уклоняться от уплаты, привлекаются к уголовной ответственности.