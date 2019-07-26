Красногорск, , 09:14 — REGNUM

В микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска появится полиция, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в эфире «360».

По её словам, Главное управление МВД России по Московской области согласовало дополнительную численность отделу в Красногорске, чтобы была возможность сформировать участок в Путилково, и в самое ближайшее время этот вопрос будет решен.

Деревня Путилково в составе городского округа Красногорск — плотно застроенное современными многоэтажными домами поселение на границе с Москвой. Оно получило всероссийскую известность из-за трагического происшествия в ночь на 2 июня 2019 года, в котором был убит бывший военнослужащий ГРУ Никита Белянкин.

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