Пусан, Южная Корея, , 09:10 — REGNUM

На одном из пляжей южнокорейского города Пусан были обнаружены «северокорейские офицеры». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей провинциального полицейского управления Пусана.

По их словам, 24 июля в участок поступило 112 телефонных звонков с жалобами, согласно которым несколько человек, одетые в северокорейскую форму, ходят по пляжу с искусственным оружием.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка подтвердили, что восемь человек (семь парней и одна девушка) организовали на пляже Кваннали выступление с искусственным оружием и боеприпасами.

Известно, что на выступающих была надела форма студенческого объединения, основанного в 1987 году и просуществовавшего до 1993 года.

«Северокорейские офицеры» прошли вдоль всей береговой линии Кваннали, зачитали декларацию и сняли все свои действия на камеру.

Известно, что ранее «северокорейских» ребят видели и в других районах страны (в Сеуле и провинции Кёнгидо). Полиция Пусана установила, что действия молодежи не являются нарушением закона «О национальной безопасности».