Багдад, , 08:44 — REGNUM

Спустя шесть месяцев после смерти 13-го эмира езидов Мит Тахсин Бега новым главой религиозной общности был избран его сын Хазим Мир Тахсин Бег, об этом 26 июля сообщает Kurdistan24.

Хазим был избран из шести кандидатов, все из которых являлись членами семьи покойного эмира, скончавшегося в возрасте 86 лет в немецком Ганновере после продолжительной болезни.

Напомним, езиды представляют из себя религиозную общность, верование которой основано на элементах ислама, зороастризма и христианства. На планете насчитывается порядка 1 млн представителей данной религии.

Около половины всех езидов проживают в Ираке и Иракском Курдистане. Езиды на протяжении столетий подвергались преследованию, однако смогли сохранить свою идентичность.

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