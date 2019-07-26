Пхаджу, Южная Корея, , 08:31 — REGNUM

Демилитаризованная зона (ДМЗ), разделяющая Северную и Южную Корею, станет доступна для посещения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 10 августа будет открыт третий участок для пешего туризма по ДМЗ вблизи города Пхаджу. Известно, что ранее, 27 апреля и 1 июня, начали свою работу еще два участка: у уезда Косон и уезда Чхольвон.

По данным источников, в рамках тура по демилитаризованной зоне туристы смогут посетить мемориальный комплекс «Имджингак», возведенный в честь событий Корейской войны 1950−1953 гг, прокатиться по мосту «Объединения» (Tong-il Daegyo Bridge), посетить обсерваторию (Dora Observatory) и один из блок постов, что подвергся демонтажу.

Известно, что единовременно в демилитаризованной зоне смогут находиться лишь 20 человек. ДМЗ открыта для посещений два раза в сутки на протяжении пяти дней в неделю.