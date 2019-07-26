Богданович, Свердловская область, , 07:57 — REGNUM

В Свердловской области руководство Богдановичской центральной районной больницы и юридическое лицо привлечены к административной ответственности за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по статьям 6.3, 6.4, части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе плановой проверки установлено, что некоторые помещения не оборудованы умывальниками, в туалетах отсутствует мыло, а персонал не обеспечен необходимыми средствами гигиены. В ходе инспекции обнаружены отверстия в стенах и щели, через которые в помещения могут проникнуть грызуны и членистоногие.

В больнице не соблюдены требования к материально-технической базе медицинского учреждения, а также установлено, что хранение медицинских отходов происходит с нарушениями.

«По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отметим, что нарушение технических регламентов, а также законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и санитарно-эпидемиологических требований предусматривают санкции в виде наложения денежного штрафа.