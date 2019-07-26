Москва, , 07:43 — REGNUM

В Москве сегодня, 26 июля, днем температура воздуха не только вернется в норму, но и на четыре градуса превысит ее, сообщают Метеовести.

Так, днем в столице +26…+28 градусов, в Московской области — +24…+29 градусов, ветер северо-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в России в конце июля в отдельных регионах европейской части страны может выпасть мокрый снег.

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