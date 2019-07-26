Стокгольм, , 07:17 — REGNUM

В Швеции обеспокоены участившимися случаями смерти молодых лосей от атрофии. Риск эпидемии среди лосей и оленей вынуждают руководство северных провинций Швеции вакцинировать тысячи животных. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Руководство северных шведских провинций закупило тысячи доз вакцин от известных ранее болезней, приводивших к резкому снижению популяции. На данный момент в саамских хозяйствах насчитывается порядка 4 500 особей лосей и оленей, не считая диких животных. Риск эпидемии вынуждает установить режим карантина для саамских оленеводческих хозяйств. Саамы — народность, живущая на севере Скандинавии, и оленеводство основа их хозяйства.