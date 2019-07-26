Закаменск, Бурятия, , 07:06 — REGNUM

Прокуратуре Бурятии пришлось через суд добиваться ликвидации несанкционированной свалки в городе Закаменск. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа республики по итогам проверки соблюдения закона об охране окружающей среды.

«На шести земельных участках города имеются несанкционированные свалки, образовавшиеся в результате сноса аварийных домов», — говорится в сообщении.

Районный прокурор обратился с иском в суд о принуждении руководства района убрать свалки. Закаменский районный суд эти требования удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, что прокуратуре республики ранее не раз приходилось обращаться в суд для ликвидации свалок в Центральной экологической зоне Байкала. Как, например, в Северобайкальске, где, как сообщало ИА REGNUM, в водоохранной зоне озера была устроена несанкционированная свалка площадью около 73 тыс. квадратных метров.

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