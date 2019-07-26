Горно-Алтайск, , 06:49 — REGNUM

78-летняя жительница Улаганского района Республики Алтай несколько лет не могла попасть к врачу. Об этом сообщил на своей странице в «Вконтакте» глава региона Олег Хорохордин.

Он посетил автопоезд «Здоровье», который работает в районах вторую неделю.

«Абденова Екатерина Кабасовна, 78 лет. Екатерина Кабасовна не могла попасть к врачу несколько лет, а сегодня в селе Акташ в Улаганском районе прошла обследование, посетила узких специалистов, получила направление на дополнительный осмотр», — отметил он.

По всей видимости, подобных случаев немало. Сообщается, что за три дня работы в Кош-Агачском районе врачи автопоезда приняли почти три тыс. человек, а за один день в Акташе — около семисот пациентов.

Глава отметил, что автопоезд с врачами является лишь началом, «чтобы жители отдаленных районов уже сейчас заметили нашу заботу», пообещав сосредоточиться и на системном развитии системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, автопоезд «Здоровье» начал работу в отдалённых районах республики 8 июля. На оснащённых медицинским оборудованием автобусах пациентов принимают врачи узких специальностей. Проект стал вынужденной мерой из-за нехватки врачей.

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