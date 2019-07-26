Петропавловск-Камчатский, , 06:22 — REGNUM

Жители Алеутского района Камчатки, расположенного на Командорских островах, готовятся выйти на митинг против расширения Национального парка на их район. Люди убеждены, что Нацпарк существенно ухудшит их жизнь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На Командорских островах (cc) Витюгова Женя

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Митинг на Командорах запланирован на 2 августа 2019 года.

Жители намерены высказать своё негативное отношение к планам дирекции заповедника «Командорский» по включению в границы создаваемого Национального парка Алеутского района вместе с населённым пунктом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Алеутского района на Командорских островах категорически против включения их муниципалитета в границы Нацпарка. Вместе с селом и людьми, в Нацпарк войдёт и аэропорт, и дорога, и вся прочая инфраструктура. Жители Алеутского района также могут лишиться возможности вести традиционный образ жизни — рыбачить и охотиться. Селяне уверены: никакой необходимости в таких переменах нет, а администрация заповедника «Командорский» таким образом просто хочет захватить территорию.

На сторону жителей Командор встали и власти региона, также разделяющие мнение о вредности подобных перемен. Из правительства Камчатки в Минприроды РФ, курирующее создание Нацпарка, направлено письмо с возражениями и просьбой остановить процесс.

Есть данные о том, что в федеральном министерстве прислушались к мнению краевых властей.