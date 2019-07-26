Вашингтон, , 01:52 — REGNUM

Американские власти решили снова вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, сообщает пресс-служба минюста США.

Сообщается, что генпрокурор США Уильям Барр объявил об этом главе федерального управления тюрем Хью Гурвица, а также поручил ему назначит даты исполнения смертных приговоров для пяти преступников, которых признали виновными в убийстве стариков и детей. При этом отмечается, что речь идет о наиболее вопиющих случаях, когда преступники издевались или насиловали жертв перед тем, как их убить. Согласное поручению Барра, все пятеро будут казнены в конце 2019 года — начале 2020 года. Смертная казнь будет проводится в виде смертельных инъекций.

Смертная казнь на федеральном уровне в Соединенных Штатах не проводилась с 2003 года. Тогда было также разрешено отдельным штатам самим решать, отменять ли исполнение смертных переговоров или нет. В настоящее время смертная казнь запрещена в 23 штатах, В том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси и округе Колумбия.