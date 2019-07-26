26 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Елена Хованская, , 19:33 — REGNUM

Городской аттракцион в Касабланке. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Куба — райский остров, с белоснежными пляжами, тёплым морем и красивыми женщинами. Сказочный край, где производят лучшие сигары в мире, где ром льётся рекой, а не танцуют только ленивые. Нет, это не выдумки и не преувеличения. Это туристическая Куба глянцевых буклетов. Есть и другая Куба, которую невозможно увидеть из окна отеля на пляжах в Варадеро, которую восторженные очевидцы чаще обходят стороной в своих рассказах. Красивая картинка «другой» Кубы ограничивается несколькими отреставрированными кварталами Старой Гаваны, куда обычно и водят туристов. Остров свободы, где все счастливы и равны — распространённый стереотип, уже давно несоответствующий действительности.

Флаг Кубы на стене одной из общеобразовательных школ Гаваны. Синие полосы — три исторических промежутка, белые полосы — символ независимости, красный треугольник означает свободу, равенство и братство Елена Хованская © ИА REGNUM

Утро многих кубинцев другой Кубы начинается с отоваривания карточек, а точнее, поиска продуктов, которые можно приобрести за сущие гроши (песо), положенных на каждого жителя Кубы ежемесячно. Место, где что-то «дают» видно и слышно издалека. Это всегда длинные и шумные очереди, в которых люди проводят часы, дни, годы… Есть, конечно, и супермаркеты, и в них даже что-то можно приобрести, правда, за CUC, по ценам, приближенным к европейским. Для кубинца, чей средний доход составляет 1$ = 1 CUC = 24 песо в день, товары из супермаркета — непозволительная роскошь. Разве что он таксист или держит кассу партикулярэ (жильё) для иностранцев, которые расплачиваются куками (CUC). Ситуацию не спасают и продовольственные рынки, с минимальным количеством ассортимента, но ценами намного ниже, чем в магазине.

Центр раздачи бесплатной еды. Нет еды, нет и очереди. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Государственный магазин и частный продавец фруктов. Самодельный велосипед предназначен для постоянного перемещения по улицам. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Отсутствие домашней птицы на Кубе не наблюдается, курицы, и петухи свободно разгуливают по всему острову. А вот яйца на Кубе в остром дефиците. Куда же девается столь распространённый пищевой продукт, не смог объяснить ни один кубинец (слева). Продовольственные рынки на Кубе не отличаются разнообразием. Основной товар: фрукты, овощи и мясная продукция. Цены значительно ниже, чем в магазине. Гавана, Куба (справа)

Сигары на Кубе — удовольствие не из дешевых. Сигары продают туристам (с рук или в специализированных магазинах). Сами кубинцы курят крепкие сигареты и дешевые сигары, низкого качества. Женщина с сигарой. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Парадная Куба почтовых открыток, увы, далека от оригинала. В центральных районах Гаваны очень много аварийного жилья, рядом с которым страшно и небезопасно проходить. Множество зданий колониального барокко находится в ветхом, плачевном состоянии, в которых «проживают» целыми семьями. Часто люди занимают только первые этажи домов, так как вторые представляют собой полуразрушенные части стен, непригодные для использования. Особо популярны на Кубе дверные проёмы, а точнее ступеньки, ведущие в дом. На них всегда сидят люди. Просто сидят, курят, разговаривают и никуда не торопятся. МАНЬЯНА — «завтра», слово, бьющее все рекорды употребляемых на Кубе слов.

Самобытный колониальный стиль Гаваны постепенно исчезает. Большая часть зданий, не принадлежащих к достопримечательностям под охраной ЮНЕСКО, находится в аварийном состоянии. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Улицы Старой Гаваны. Куба (слева). Помещение для тренировок цирковых номеров. Гавана, Куба (справа)

Местное искусство. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Женщина с зонтом на улице Пинар дель Рио. Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Какое «завтра» ожидает Кубу, сегодня можно только догадываться. По словам кубинцев, не променявших Остров свободы на иные континенты, жизнь на Кубе по сравнению с тем же 2000 г. изменилась в лучшую сторону. В конце 2010-го кубинское правительство во главе с Фиделем Кастро разрешило мелкое предпринимательство, значительно расширив список независимых профессий. Появление 178 самостоятельных видов деятельности, объявленных правительством на Острове свободы, было связано с попыткой предотвращения роста безработицы и социальных проблем. Многие кубинцы покидали государственные рабочие места, начиная частную деятельность в сфере торговли, общепита, бытовых услуг, сдачи в аренду жилья, фермерства. На улицах кубинских городов появились уличные торговцы, музыканты, таксисты.

С колбасными изделиями на острове совсем не просто. В магазинах дорого и не лучшего качества. Кубинцы покупают у частников. Самым дорогим мясом является говядина — преимущественно источник молока, охраняемый кубинским государством (слева). Мясник одной из частных мясных лавок. Гавана, Куба (справа)

Рыбаки оценивают свой улов, который пойдёт на продажу в местные рестораны. Сьенфуэгос, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Уход за ногтями и руками на Кубе обязателен. Кубинки следят за этим с особым вниманием, поэтому недостатка клиентов у специалистов данной отрасли нет. Частный маникюрный салон. Гавана, Куба (слева). Маленький клиент частной парикмахерской. Пинар дель Рио, Куба (справа)

Танцы занимают особое место в жизни каждого кубинца. На острове невозможно найти человека, не способного показать хотя бы элементарных движений сальсы. Школу балета на Кубе профессионалы и ценители причисляют к одной из самых сильных в мире Елена Хованская © ИА REGNUM

Сегодня профессия таксиста является, пожалуй, одной из самых популярных и хорошо оплачиваемых на острове. Доходы таксиста в десятки раз (для сравнения, поездка из центра Гаваны в аэропорт стоит 25 CUC) превышают доходы квалифицированного инженера, который работает на государственном предприятии, получая около 1000 песо = 40 CUC в месяц. Разнообразие марок автомобилей, передвигающихся по улицам Гаваны, превосходит всякое ожидание: от американских раритетных лимузинов и «кадиллаков» с кожаными креслами, аккуратно запакованных в целлофан до стареньких изрядно потрёпанных советских «Жигули» и «Запорожцев». В провинции выбор средств передвижения расширяется также парнокопытным видом транспорта. Что и говорить, на любой вкус и кошелёк…

Изначально Гавана не строилась как столица. Этот статус город получил из-за значимости гаванского порта, где останавливались испанские галеоны, перевозившие серебро и золото в Европу. Набережная Малекон, Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Стоянка парнокопытного такси в Сьенфуэгосе. Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Профессия таксиста — одна из самых популярных и хорошо оплачиваемых на острове. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Девочка пускает мыльные пузыри на улице Сьенфуэгоса. Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Сдача в аренду жилья на Кубе встречается повсеместно. Нужно заметить, что стоимость аренды для местного жителя и иностранного туриста существенно различаются. Но даже сдача сравнительно недорогого жилья иностранцу приносит владельцу значительную ежемесячную сумму, не затрачивая при этом излишних усилий хотя бы на изучение английского языка. И здесь достаточно даже базовых математических знаний, чтобы понять, честно трудящийся госслужащий на Кубе не может материально обеспечивать свою семью. Вот вам и социальное неравенство.

Портреты Фиделя Кастро и Че Гевары можно увидеть в каждом доме. Сьенфуэгос, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Люди живут на Кубе «свободно», с открытыми дверями и окнами, совершенно свободные от стеснения. Сосед знает всё о своём соседе. Вся жизнь как на ладони. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Вид из окна школы на территорию школьного двора. Гавана. Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Английского языка на Острове свободы не знают, а если и говорят, то очень плохо. БРЕДА, которая, в конечном счёте, все же оказалась БРЭКФАСТОМ, останется в памяти надолго. А вот русский язык на Кубе помнят и охотно вступают в разговор, вспоминая студенческое прошлое в СССР. Одним из таких знакомых стал Эусебио из Сьенфуэгоса, который просто подошёл на улице, услышав русскую речь. В 70-х правительством Кубы Эусебио был отправлен, как и многие другие, подающие надежды кубинцы, в Россию. Учился в Ташкенте, в Гидрометеорологическом техникуме. Ярких воспоминаний о России осталось много, но студенческую экскурсионную поездку в Москву и Ленинград Эусебио вспоминает с особой ностальгией. Именно тогда он впервые увидел снег.

Эусебио в своём доме. Сьенфуэгос, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Диплом об окончании Ташкентского гидрометеорологического техникума, с присвоением квалификации техника-гидролога Елена Хованская © ИА REGNUM

Эусебио до сих пор работает на государство, по профессии когда-то полученной в СССР. Живёт скромно, вместе с младшей дочерью. После развода Эусебио с женой старшая дочь осталась с матерью, а Изабель с отцом. Чтобы хоть как-то прожить на государственную зарплату, Изабель после основной работы бухгалтера в порту Сьенфуэгоса делает сувениры, вяжет одежду для девочек и дамские сумочки. Туристы неплохо покупают кубинский хэндмейд, выручка от которого и является пока основным доходом девушки. А ещё дополнительный заработок даёт ей возможность понемногу откладывать себе на свадьбу.

Младшая дочь Эусебио Изабель за работой в доме своего отца. Изготовление одежды и сувениров является важной частью её заработка. Сьенфуэгос, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Улица, на которой проживают Эусебио и Изабель. Сьенфуэгос, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Обучению детей на Кубе уделяют особое внимание. Как и многие кубинцы, Эусебио считает, что родители должны сделать всё, чтобы их дети получили хорошее образование. Обе его дочери закончили университеты. Утром на улицах Кубы можно наблюдать вереницы машин, мопедов, велосипедов, конных повозок, да и просто пеших родителей с детьми в школьной форме. Дети на Кубе учатся в тех школах, которые есть и в тех условиях, которые существуют. Материально-техническое обеспечение кубинских школ оставляет желать лучшего, но есть квалифицированные учителя, и школы не пустуют. Сегодня на Кубе нет ни одного ребенка, не получающего школьное образование. Есть общественные библиотеки, колледжи и университеты. Есть молодое поколение с желанием учиться и с надеждой на лучшее будущее, что когда-то Куба возродится снова, но это уже будет совсем иная Куба.

Кубинские школьники (включая детсадовцев) носят униформу. Верх одежды всех образовательных этапов белого цвета, низ — различается по цветам в зависимости от возраста учащихся. У всех синий или красный галстук. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Дети в возрасте от 4 до 6 лет посещают детский сад, в обязательную программу которого включены развивающие занятия, изучение гимна, истории и культуры страны. Мальчик пасёт коз в школьном дворе. Гавана, Куба (слева). Образование на Кубе состоит из нескольких этапов: первичного (начальная ступень от 6 до 11 лет, средняя ступень от 12 до 15 лет) и вторичного (техническое профессиональное или предуниверситетское) школьного образования. Школьный класс. Гавана, Куба (справа)

Шахматный клуб. Пинар дель Рио, Куба (слева). Образование на Острове Свободы бесплатное, полностью финансируемое государством. Девочка в школьной форме на крыльце своего дома. Виньялес, Куба (справа)

Несмотря на то, что с декабря 2018 года на Острове Свободы появился мобильный Интернет, Куба все ещё не является государством, широко использующим глобальную сеть. Гавана, Куба (слева). Ещё сравнительно недавно доступ к домашней сети на Кубе имели лишь некоторые категории граждан. Сегодня услуга домашнего интернета доступна для всех, но далеко не каждый кубинец способен её оплатить. Городской сквер. Гавана, Куба (справа)

Молодое поколение Кубы — надежда на её возрождение, на лучшее будущее страны. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

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