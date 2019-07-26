Москва, , 00:42 — REGNUM

Решение о разводе с Татьяной Морозовой было принято давно, сейчас просто пришло время об этом объявить, заявил телеведущий Михаил Ширвиндт в интервью Пятому каналу.

Комментируя слухи о своём разводе, Ширвиндт пояснил:

«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад. Это просто технический момент, так что сенсации из этого не получится».

Шоумен отметил, что отношения с Морозовой остались хорошими, имущество они делить не планируют.

Напомним, ранее стало известно, что Ширвиндт решил развестись со своей женой Татьяной Морозовой. Соответствующее заявление было подано в мировой суд Пресненского района 17 июля.