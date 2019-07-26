Москва, 26 июля 2019, 00:42 — REGNUM
Решение о разводе с Татьяной Морозовой было принято давно, сейчас просто пришло время об этом объявить, заявил телеведущий Михаил Ширвиндт в интервью Пятому каналу.
Комментируя слухи о своём разводе, Ширвиндт пояснил:
«Это рутина, потому что мы развелись примерно восемь лет назад. Это просто технический момент, так что сенсации из этого не получится».
Шоумен отметил, что отношения с Морозовой остались хорошими, имущество они делить не планируют.
Напомним, ранее стало известно, что Ширвиндт решил развестись со своей женой Татьяной Морозовой. Соответствующее заявление было подано в мировой суд Пресненского района 17 июля.