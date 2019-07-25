Джакарта, , 23:59 — REGNUM

В Джакарте, где расположена штаб-квартира объединения АСЕАН, прошел форум СМИ Китай — АСЕАН с повесткой «Цифровая эпоха — укрепление связей между СМИ и создание прекрасного будущего», сообщает 25 июля Синьхуа. В мероприятии приняли участие более трехсот журналистов и чиновников из КНР и стран АСЕАН — руководство СМИ, представители научного и экспертного сообществ и другие.

В центр внимания выступившего перед участниками посла КНР при АСЕАН Хуан Силяня, помимо роли СМИ в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между народами, были поставлены совместные проекты развития «Пояса и пути», а также противодействие общим региональным вызовам.

Генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой в своей речи указал на 2019 год как прорывной для двустороннего сотрудничества в сфере СМИ и расширении взаимопонимания, которое, по его словам, отвечает интересам всех стран-участниц процесса и региональной стабильности.

В рамках форума состоялась презентация результатов сотрудничества между СМИ, в том числе телепроект «Путешествие по Шелковому пути» и совместный документальный фильм «Раскрытие загадок Китая».