Астрахань, , 22:55 — REGNUM

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о преступной группе, участники которой обвиняются в мошенничестве при капитальном ремонте многоэтажных жилых домов. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Трое уроженцев Астраханской и Московской областей и республики Казахстан, по версии следствия, с сентября 2017 по июнь 2018 года подавали в областной фонд капремонта фиктивные документы о проведении капремонта. За якобы проведённые в Астрахани работы они собирались получить четыре миллиона рублей.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере». Расследование завершено, рассматривать дело будут в Кировском районном суде.