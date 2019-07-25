Осло, , 21:33 — REGNUM

В Норвегии рыбаки и ученые бьют тревогу из-за нашествия «русского лосося». Об этом сегодня, 25 июля, пишет норвежское издание Dagbladet.

Издание напоминает, что ещё в середине XX века в СССР начали массовое разведение горбуши в реках Кольского полуострова. Однако со временем эта промысловая рыба настолько расплодилась, что начала обитать уже в реках северной Норвегии.

В области Финмарк на севере Норвегии рыбаки постоянно вылавливают горбушу в реках — в день можно поймать до 20 штук «русских лососей» в период нереста.

Местные рыбаки и норвежские учены опасаются, что горбуша попросту вытеснит другие виды рыб из рек Финмарка. Кроме того, жизненный цикл горбушы длится два года, а все особу погибают после нереста. Если горбуш будет слишком много, то избыток гниющей рыбы в реках может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Дело дошло до того, что рядом с российско-норвежской границей Ассоциация охотников и рыболовов коммуны Сёр-Варангер установила специальные ловушки на лосося.

Профессор Университета Тромсё Эва Турстад призывает рыболовов массово убивать «русского лосося», чтобы сократить быстрорастущую популяцию.