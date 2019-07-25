Брюссель, , 20:24 — REGNUM

Температура воздуха в Бельгии днём 25 июля достигла абсолютного рекорда, сообщает Королевский метеорологический институт.

По данным метеорологов, в столице страны Брюсселе воздух прогрелся до + 39,7 градуса по шкале Цельсия, а в северо-восточных коммунах температура приблизилась к + 41 °C .

На фоне аномальной жары в ряде регионов страны зафиксировано резкое повышение концентрации озона в воздухе, при этом показатели превысили допустимые. Правительство Бельгии впервые в истории приняло решение о введении максимального — «красного» — уровня экологической опасности.

Напомним, ранее сегодня очередной температурный рекорд был зафиксирован в соседней Франции, где аномальная жара сохраняется с конца июня.

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