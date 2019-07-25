Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM

О готовности Санкт-Петербурга к празднованию Дня ВМФ России заявил 25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов после репетиции парада.

По его словам, в Петербурге проведена генеральная уборка, набережные и улицы вымыты, акватория Невы очищена от наплавного мусора. Город украшен цветами. В праздник на 16 телеэкранах, установленных в городе, будут транслироваться праздничные события.

В честь военно-морского флота в городских учреждениях культуры уже начали проводиться выставки. 28 июля на Дворцовой площади пройдёт концертный марафон «Экипаж — одна семья» при участии известные артисты.

Напомним, День Военно-Морского Флота будет отмечаться 28 июля 2019 г.

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