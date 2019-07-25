Калуга, , 17:34 — REGNUM

Сегодня, 25 июля, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, житель дома №59 по улице Кирова Эвелина Сергеева обратилась к главе городского самоуправления в связи с методикой расчёта платы за вывоз ТКО.

Глава самоуправления Калуги провел прием граждан Пресс-служба Городской думы Калуги

«За вывоз мусора в месяц я плачу более пятисот рублей, это больше чем платежи за электричество или водоснабжение, — рассказала Эвелина Сергеева. — На мой взгляд, принятая в Калужской области система оплаты за квадратные метры, а не по числу проживающих в квартире, не совсем справедлива. В квартирах одинаковой площади может проживать и один человек и большая семья, но ведь они производят разное количество мусора».

Кроме того, в существующей системе начисления платы за вывоз ТКО не предусмотрено никаких льгот.

«Данный вопрос я уже выносил на обсуждение в палате представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований, — отметил Александр Иванов. — Многие мои коллеги считают, что система тарифообразования в сфере вывоза ТКО не до конца проработана. В ближайшее время я планирую обсудить эту проблему с руководством Калужского регионального экологического оператора и министерства строительства и ЖКХ Калужской области. Мы детально рассмотрим вопрос с правовой точки зрения, обсудим возможность внесения изменений в региональные нормативные акты, а также изучим опыт других регионов».

Также Эвелина Сергеева сообщила, что жителей беспокоит большое количество разрытий в центральной части города, многие дворы были разрыты для перекладки коммуникаций ещё в начале лета и с тех пор работы застопорились.

«В Калуге реализуется масштабная программа по ремонту дорог, замену асфальтового покрытия было решено синхронизировать с работой по замене коммуникаций, — рассказал Александр Иванов. — Менять трубы конечно, необходимо, неправильно, когда недавно уложенный новый асфальт затем вскрывают бригады теплосети или водоканала, но, вместе с тем, депутатский корпус обеспокоен медленным темпом работ. В настоящее время на территории города 250 разрытий. Этот вопрос мы будем держать на постоянном контроле и потребуем активизировать работы».

Житель дома № 195 по улице Московской Ольга Голубева обратилась к главе городского самоуправления с жалобой на владельцев и сотрудников магазина, расположенного на первом этаже дома. Шум и грохот сильно досаждают жителям соседних квартир, тем более что магазин работает в вечернее время и в выходные дни.

«Представители органов местного самоуправления уже давно поднимали этот вопрос и, наконец, в законодательство были внесены соответствующие поправки, теперь без согласия жителей в многоквартирных домах не будут появляться магазины или кафе, — сообщил Александр Иванов. — В данном случае владельцам или арендаторам будет предложено провести работы по звукоизоляции, если они не пойдут навстречу пожеланиям городских властей, то вопрос будет решаться, в том числе и в судебном порядке».