Москва, , 18:57 — REGNUM

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации.

Димитрий Смирнов (cc) Alexander Karpov

«Я не скажу, что у меня тяжёлое состояние. Но это ещё и не нормальное состояние, однако жизни уже ничего не угрожает», — сообщил он агентству «Москва».

Протоиерей добавил, что информация об инсульте у него «не совсем соответствует действительности», поскольку медики ещё уточняют диагноз.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Димитрий Смирнов был доставлен в отделение кардиореанимации НИИ Скорой помощи имени Склифосовского.

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