Балашиха, Московская область, , 18:53 — REGNUM

Четверо детей родились в подмосковной Балашихе у 32-летней женщина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роды прошли в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) 4 июля. На свет появились три мальчика и одна девочка. Детям дали имена Максим, Арсений, Георгий, Анна.

Беременность у матери была первой, методы экстракорпорального оплодотворения супруги не использовали. Всю беременность женщина наблюдалась в МОПЦ, а с 18 недели лежала на сохранении. Малыши появились на свет на 31 неделе путём операции кесарево сечение.

После родов дети находились в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а сейчас выхаживаются в отделении патологии новорождённых. Сейчас, по словам врачей, малыши и мать чувствуют себя хорошо.

В минздраве отметили, что четверня в МОПЦ появилась впервые.