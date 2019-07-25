Москва, , 18:43 — REGNUM

Законопроект, разрешающий фермерам строить дом на своей земле, внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля.

Жатва Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Поправками прописывается возможность размещать жилой дом на земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства (фермерского дома).

При этом строительство фермерского дома разрешается только на участке, принадлежащем крестьянскому (фермерскому) хозяйству или его членам на праве собственности (в зависимости от правовой формы, в которой существует такое хозяйство).

Ограничивается площадь, сельскохозяйственного земельного участка, которая может быть использована под размещение фермерского дома. Также водится ограничение по общей площади такого жилого дома в сравнении с параметрами объекта индивидуального жилищного строительства.

Вводятся положения, направленные на обеспечение использования земельного участка с размещенным на нем фермерским домом для сельскохозяйственного производства. Прежде всего, предусматривается правило о том, что в гражданском обороте фермерский дом следует судьбе земельного участка.