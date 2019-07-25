Саратов, , 18:40 — REGNUM

В Саратове 25 июля состоялся митинг против перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности «Горный». К памятнику Вавилова пришли около одной тысячи человек.

По словам депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ), на объект будут свозить самые опасные отходы со всей страны, которые будут отравлять землю даже через тысячу лет.

«Что будет здесь через 5−10 лет? 50 тысяч тонн сюда будут свозить. Они говорят, что батарейки сюда будут свозить. Какие батарейки? Где вы взяли столько батареек?», — цитирует депутата «Взгляд-инфо».

Митингующие саратовцы держат в руках плакаты: «Нет ввозу ядовитых отходов в Поволжье», «Спасите — нас хотят убить», «Заводы смерти» — это скрытый геноцид народа России», «Росатому — золотые горы, нам — ядовитые», «Город Энгельс — против строительства завода в Горном».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичные митинги проходят и в других регионах, где планируется перепрофилировать объекты УХО. Причём протестуют не только жители регионов присутствия новых комплексов, но и население соседних территорий.

Так, недавно состоялся митинг в башкирском Нефтекамске, жители которого опасаются соседства с комплексом в удмуртской Камбарке.

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