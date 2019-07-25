Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM

За последнюю неделю в Нижегородской области в два раза участились случаи обращения граждан за медицинской помощью в связи с укусами клещей. За указанный период к медикам обратились около 700 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

В основным клещи нападают на людей в лесных массивах — 37% случаев, на территории сел и деревень — 27,0%, на придомовых территориях — 17,5%, садово-огородных участках — 10,2%, а также в парках и на пляжах.

До настоящего момента выявлено четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, причём один случай связан с употреблением некипяченого козьего молока, три других — от укусов клещей в Шахунском и Ветлужском районах. Также зарегистрировано 33 случая заболеваемости клещевым боррелиозом, что соответствует уровню прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Швеции выявили ещё одну болезнь, которая передаётся с укусами клещей — бабезиоз.

Его симптомами являются повышенная температура тела и ломота. Если болезнь не лечить, то паразиты могут оставаться в крови, причём при слабом иммунитете человек может умереть.

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