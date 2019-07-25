Южно-Сахалинск, , 18:17 — REGNUM

Более 100 участников проекта «Сахалинское долголетие» в возрасте от 55 лет и старше приняли участие в общероссийском флэшмобе по Zumba Gold (совмещённая танцевальная и фитнес-практика для людей старшего возраста). Флэшмоб прошёл в городском парке культуры в Южно-Сахалинске, — сообщил инициатор проекта, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Видео-ролик с танцем Лимаренко разместил на своей странице в «Инстаграме». «Многие люди в зрелом возрасте хотят заниматься спортом и энергично проводить свой досуг. Благодаря проекту «Сахалинское долголетие», который был запущен в апреле этого года, все пенсионеры области могут ходить на культурные и спортивные мероприятия бесплатно. Любой человек должен иметь возможность жить активной и насыщенной жизнью. Именно поэтому мы будем продолжать заботиться о пожилых людях и помогать им проводить свободное время с пользой для здоровья!» — пообещал глава Сахалинской области.

https://www.instagram.com/p/B0VefYfnhn1/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Сахалинское долголетие» стартовала в Южно-Сахалинске с 1 апреля 2019 года. Пилотным городом стал Южно-Сахалинск — столица островного региона. В мае к проекту подключились практически все муниципальные образования области. Около пяти тысяч пенсионеров получили возможность бесплатно заниматься спортом и ходить на концерты и спектакли. В настоящее время, как сообщает пресс-служба облправительства, жители могут на свой выбор посетить 29 спортивных и 30 культурных учреждений. Пенсионеры, в частности, участвуют в групповых занятиях физкультурой под руководством тренера, посещают тренажерный зал, занимаются скандинавской ходьбой, плаванием, волейболом и тд.