Екатеринбург, 25 июля 2019, 18:15 — REGNUM
Порядка 15% жителей Свердловской области предпочитают добираться на работу на велосипеде. Такие данные представила служба исследований компании HeadHunter.
Среди регионов России — это третье место. На первом месте с результатом 25% жители Краснодарского края и с результатом 17% второе место занимают жители Саратовской области.
При этом большинство свердловчан, а это 33% предпочитают добираться до работы на личном автомобиле и 31% — на общественном транспорте. А вот пешком на работу в Свердловской области ходят 9% граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентством «ТурСтат» были проведены опросы в результате которых жители Екатеринбурга заняли третье место по трудолюбию, уступив лишь москвичам и жителям северной столицы.
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Также Екатеринбург разделил с Нижним Новгородом четвёртое и пятое места среди самых «цветочных» городов страны. Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань.
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