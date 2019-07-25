Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM

Порядка 15% жителей Свердловской области предпочитают добираться на работу на велосипеде. Такие данные представила служба исследований компании HeadHunter.

Среди регионов России — это третье место. На первом месте с результатом 25% жители Краснодарского края и с результатом 17% второе место занимают жители Саратовской области.

При этом большинство свердловчан, а это 33% предпочитают добираться до работы на личном автомобиле и 31% — на общественном транспорте. А вот пешком на работу в Свердловской области ходят 9% граждан.

«Интересно, что большинство опрошенных жителей Свердловской области выбирают велосипед за возможность развеяться и передохнуть, а также из-за экономии средств, ведь не приходится тратить деньги на бензин или на покупку билетов. Кроме того, каждый второй отмечает, что на велосипеде быстрее добираться до работы, проще объезжать пробки и придерживаться здорового образа жизни», — сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентством «ТурСтат» были проведены опросы в результате которых жители Екатеринбурга заняли третье место по трудолюбию, уступив лишь москвичам и жителям северной столицы.

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Также Екатеринбург разделил с Нижним Новгородом четвёртое и пятое места среди самых «цветочных» городов страны. Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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