Рязань, , 17:39 — REGNUM

Около 200 жителей Рязанской области в возрасте от 55 лет приняли участие в танцевальном марафоне в областном центре. Мероприятие в рамках нацпроекта «Демография» направлено на популяризацию программ социальной поддержки старшего поколения и увеличения периода активного долголетия, сообщили 25 июля в пресс-службе правительства Рязанской области.

Танцевальный марафон Пресс-служба правительства Рязанской области

В марафоне участвовали жители Захаровского, Рязанского, Рыбновского районов и Рязани. Движения участникам показывали профессиональные инструкторы. Танцевальное мероприятие провели одновременно ещё в 12 городах России. Организаторы планировали привлечь к марафону в 2019 году более 1500 человек.

Первый танцевальный марафон для возрастных участников прошёл в 2018 году в Москве в парке «Сокольники». Количество участников тогда превысило 1000 человек.