Москва, , 17:16 — REGNUM

В Госдуме предложили сделать оформление дач по «амнистии» бесплатным, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июля. Однако не для всех.

«Я прекрасно понимаю, что пройдут эти полтора года, и опять мы с вами встретимся с такой ситуацией, когда действительно также огромное количество людей опять по каким-то причинам не зарегистрируют своё имущество. Мне кажется, что было бы правильно в случае, если люди по каким-то причинам не могут это сделать из-за небольших финансовых возможностей должна быть формула или должен быть формат, когда они могут это сделать за счет государства, — заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Госдума приняла закон, согласно которому граждане смогут поставить на кадастровый учет или зарегистрировать права на жилой либо садовый дом только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на землю. Срок «дачной амнистии» продлевается до 1 марта 2019 года.

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