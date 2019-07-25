Ростов-на-Дону, , 17:09 — REGNUM

Техническое обеспечение концерта к юбилею Ростова-на-Дону обойдётся городской казне в 4,3 млн рублей. Соответствующий конкурс объявило управление культуры областного центра на сайте госзакупок.

Победитель аукциона должен осуществить доставку, разгрузку, монтаж и установку оборудования, необходимого для праздничного концерта на Театральной площади.

ИА REGNUMранее сообщало, что ростовские чиновники потратят 1 млн рублей на салют в честь юбилея города-миллионника. Сотня различных видов фейерверка будет запущена в небе над Театральной площадью во время гала-концерта.

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