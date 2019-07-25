Болонья, Италия, 25 июля 2019, 16:42 — REGNUM
Власти Италии продолжат расследования случаев незаконного изъятия детей из семей, заявил во время прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.
Он отметил, что чем бы ни руководствовались те, кто организовывал это изъятие, желанием заработать или «больной идеологией», он заплатит за это до конца.
В качестве примера Сальвини рассказал об изъятии у матери 4-летней девочки по ложному обвинению в неудовлетворительных экономических условиях жизни семьи. В течение восьми лет мать могла встречаться с ребенком лишь раз в месяц в течение нескольких часов.
Ранее целый ряд решений местных властей об изъятии детей из семей под различными предлогами (чаще всего по подозрению в семейном насилии) вызвали скандал в Италии.
По итогам проведенного расследования стало известно, что десятки обращений работников социальных служб в суды с требованием изъятия детей из семей базировались на ложных данных и объяснялись не заботой о детях, а стремлением освоить бюджетные средства. Никаких нарушений родители не совершали, а показания детей были получены с помощью обмана и запугивания.
По данным прокуратуры, преступную организацию возглавлял мэр города, представляющий оппозиционную либеральную Демократическую партию. Он задержан и помещен под домашний арест.
Несколько детей уже возвращены в семьи.
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