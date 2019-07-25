Калуга, , 16:42 — REGNUM

Трёхдневный обучающий семинар, посвященный реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника», проведен в Калуге, его участниками стали 87 врачей из медицинских организаций области, сообщили 25 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

С калужскими медиками провела занятия заведующая учебным центром «Бережливые технологии в здравоохранении» Тверского государственного медицинского университета Минздрава РФ Алла Соловьева. Обучение из теоретического курса и практических занятий состоялось на базе поликлинического отделения № 5 калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина и детского поликлинического отделения № 1 детской городской больницы.

Проект «Бережливая поликлиника» призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и доступность медицинской помощи для населения. Проект планируется реализовать до 2024 года.