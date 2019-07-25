Село Звериноголовское, Курганская область, 25 июля 2019, 16:49 — REGNUM
Сотрудники курганского санатория «Сосновая роща», расположенного на озере Горькое, бьют тревогу: отдыхающие часто садятся за руль в нетрезвом виде. Клиенты оздоровительного учреждения ездят в продуктовые магазины посёлка Искра, зачастую чтобы «заправиться» спиртными напитками, сообщает Накануне.RU.
Начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин пояснил журналистам, что в его ведомстве в курсе сложившейся ситуации. Однако в Звериноголовском районе, на территории которого находится санаторий «Сосновая роща», числится всего два сотрудника полиции.