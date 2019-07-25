Моздок, Северная Осетия, , 16:12 — REGNUM

В Северной Осетии потух вечный огонь в центральном парке города Моздока. Потухший факел обнаружили активисты Общероссийского народного фронта во время инспекции братских могил и воинских захоронений, пишет Gradus Pro.

«Фронтовики» увидели неприглядную картину: в парке имени братьев Дубининых факел огня был потушен ветром, в округе чувствовался едкий запах газа, а рядом с вечным огнем валялись шприцы и мусор.

После обращения представителей регионального отделения ОНФ в администрацию города и полицию объект был приведен в порядок. В восстановительных работах приняли участие сотрудники школы-интерната имени Захара Тигеева, представители администрации города Моздока и газоснабжающей службы.

Читайте также: В Северной Осетии потухли два Вечных огня