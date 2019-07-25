Махачкала, , 16:02 — REGNUM

На ремонт образовательных учреждений Дагестана в 2019 году будет направлено около 600 млн рублей. Денежные средства поступят из региональной казны, муниципалитетов и меценатов.

Большая часть — 398,9 млн рублей — будет выделена из республиканского бюджета. Еще 63 млн рублей изыщут муниципалитеты и 129 млн рублей — предоставили меценаты. Всего на эти деньги будет отремонтировано 217 общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджиамин Рамалданов.

Напомним, приведение в порядок школ осуществляется по программе «150 школ». В рамках нее будет оказана помощь в ремонте учебных учреждений в 44 районах и городах республики.

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