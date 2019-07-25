Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM

К 2024 году в Свердловской области планируют сортировать и перерабатывать до 45% поступающего бытового мусора. Об этом заявил свердловский замминистра ЖКХ Егор Свалов на круглом столе, передаёт «Новый день».

Чиновник добавил, что сейчас в регионе лишь 10% мусора подвергается сортировке и переработке. Ситуацию должно исправить строительство новых мусорных заводов. В этом случае меньшее количество мусора уйдёт на полигоны.

Напомним, в трёх свердловских городах планируют перейти на раздельный сбор мусора. Пилотными муниципалитетами станут Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

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