Махачкала, , 15:53 — REGNUM

В Дагестане вынесен обвинительный приговор генеральному директору строительной фирмы Камилю Б., который похитил у министерства образования республики более 277,5 млн рублей. В суде было доказано, что учредитель фирмы «Армада» и гендиректор фирмы «Стройинвест» составил фиктивные документы о выполненных работах и получил незаконно с минобра указанную сумму, пишет «Молодежь Дагестана».

Договор на строительство благоустройство и реконструкцию объектов республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации был заключен с этими компаниями еще в 2010 году.

Советский районный суд Махачкалы обвинил гендиректора в мошенничестве в особо крупном размере и отправил его в колонию общего режима на три года. Кроме того, его обязали оплатить штраф в размере200 тысяч рублей и погасить имущественный вред минобру в размере 277,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане под подозрение в хищении 97 млн рублей попал заместитель министра образования республики. Денежные средства были похищены с помощью заключения госконтракта на поставку учебно-цифровых комплексов для республиканских образовательных учреждений по завышенной стоимости.