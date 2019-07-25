Найроби, , 15:51 — REGNUM

Популяция ослов в Кении стремительно сокращается. Животные сталкиваются с «неизбежным вымиранием», передает ВВС Africa со ссылкой на отчет о докладе Африканской сети по защите животных (ANAW).

Базирующаяся в Найроби организация пришла к выводу, что ослы сталкиваются с «неизбежным вымиранием».

В докладе ANAW утверждается, что с тех пор, как в 2016 году в Кении были открыты четыре скотобойни, в стране «ежедневно убивают огромное количество ослов».

Кроме того, жители Кении жалуются на то, что их ослов украли, чтобы обеспечить растущий спрос на шкуры. В докладе ANAW говорится, что «сообщества, зависимые от ослов… осознают экономическую безнадежность» происходящего и хотят, чтобы скотобойни закрыли.

По предварительным оценкам, 410 ослов погибает каждый будний день. Представители ANAW полагают, что спрос на ослиные шкуры исходит из Китая.

В докладе организации говорится, что оценки численности популяции ослов в Кении варьируются от 900 000 до 1,8 миллионов особей.