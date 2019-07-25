Вена, , 15:42 — REGNUM

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, в котором отрезанный кусок мяса внезапно «оживает» и «сбегает» из тарелки. Австрийская газета Kronen Zeitung спросила экспертов, может ли это видео быть фейком.

Кусок мяса «ожил» и «сбежал» из тарелки

Ролик, снятый в азиатском ресторане, опубликовала пользователь Facebook по имени Rie Prettyredbone Phillips. На кадрах видно, что еда в тарелке неожиданно начинает шевелиться и «спрыгивает» со стола под женский крик. На Facebook это видео посмотрели уже почти 9 млн раз.

Специалисты из Венского университета ветеринарной медицины не взялись выносить свой вердикт: из видео нельзя понять, как давно было разрезано это мясо и какому живому организму принадлежало. А фермер-птицевод Штефан Шлегель считает это видео фейком. По его опыту он знает, что курица может двигаться в течение нескольких секунд после отрубания головы. «Но выпотрошенная и убитая она не может шевелиться сама по себе».

Некоторые пользователи в комментариях предполагают, что животное было умерщвлено только что, и нервные окончания в тканях еще живы — как в случае с азиатским блюдом «танцующий осьминог». Когда его начинают поливать соевым соусом, он дергает щупальцами, словно живой.