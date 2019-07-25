Фриско, США, , 15:46 — REGNUM

Создатели Borderland 3 показали главную локацию видеоигры — планету Прометей. Посты с описанием игрового мира появились в микроблоге проекта в социальной сети Twitter 24 июля.

В ролике новая планета Прометей предстает как футуристический город с небоскребами из хрома и стекла. Улицы превратились в зоны боевых действий, механизированная пехота патрулирует проспекты, генеральный директор игровой корпорации Atlas впадает в отчаяние. По сюжету в этой корпорации разрабатывали новое оружие для комического взаимодействия ‑ и это приводит к катастрофе.

https://twitter.com/Borderlands/status/1154073763811430400

Разработчики студии Gearbox поделились скриншотами из игры, на которых видно чудовищ и инфраструктуру планеты Прометей.

https://twitter.com/Borderlands/status/1154133379182297088

Ранее в июле 2019 года студия опубликовала трейлер проекта, в котором герои объединяются друг с другом, чтобы противостоять монстрам.

Borderland 3 — ролевой шутер (игра, сосредоточенная на использовании огнестрельного оружия), который должен будет выйти 13 сентября 2019 года.

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