Москва, , 15:32 — REGNUM

Концерн «Радиоэлектронные технологии» приступил к поставкам Росгидромету оборудования для радиозондирования атмосферы, которое позволит повысить точность прогнозирования погоды в два раза. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Система нового поколения получила название «Полюс-С». Она предназначена для получения метеорологической информации, а также для измерения специальных параметров: радиации, уровня промышленных выбросов газа, аэрозолей. Как отмечается, оборудование уже устанавливается на российских метеостанциях.

«Системы для радиозондирования атмосферы будут установлены на метеостанциях по всей стране в рамках масштабной программы обновления оборудования Росгидромета», — сообщил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что другим направлением повышения точности прогноза погоды стала оснащение Гидрометцентра России новым суперкомпьютером.

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