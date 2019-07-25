Волгоград, , 15:24 — REGNUM

С 25 по 28 июля в отдельных муниципальных районах Волгоградской области, включая Волгоград, ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с. Метеопредупреждение выпустил Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 июля.

«В связи с неблагоприятным прогнозом все муниципальные службы переведены в режим повышенной готовности к работе. Ремонтные и аварийные бригады готовы к немедленному реагированию на нештатные ситуации, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования», — отреагировали на прогноз в администрации Волгограда.

В целях безопасности граждан просят проявлять максимальную осторожность. По возможности отменить дальние поездки и обходить раскачивающиеся конструкции. Из-за сильного ветра возможны повреждения наружных инженерных сетей.