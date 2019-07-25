Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM

Строительство ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 60 МВт в селе Шелек Алма-Атинской области Казахстана планируют завершить в 2020 году. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе АО «Самрук-Энерго».

В компании уточнили, что мощность ВЭС в перспективе планируется увеличить до 300 МВт. Отмечается, что электростанция строится в энергодефицитном регионе, который обеспечивает собственные потребности лишь на 50%.

В «Самрук-Энерго» добавили, что станция будет состоять из 24 ветроэлектрических установок, которые будут генерировать 225 750 кВт∙ч в год. В период строительства на объекте будет создано 300 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Созакском районе Туркестанской области Казахстана запустили строительство солнечной электростанции на 50 МВт. Планируется, что возобновляемый источник сможет выработать 114 млн кВт∙ч в год.

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