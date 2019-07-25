Екатеринбург, 25 июля 2019, 15:23 — REGNUM
В Екатеринбурге завершилось заседание организационного комитета по подготовке к празднованию Дня города. По его итогам на информационном портале мэрии был размещён план предстоящих мероприятий.
В них примут участие творческие коллективы всех районов города. Также будут организованы спортивные соревнования, в частности, в рамках празднования 10 августа состоится баскетбольный турнир «Оранжевый мяч», а 11 августа пройдёт очередной марафон «Европа-Азия».
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В Литературном квартале 10 августа пройдёт X городской фестиваль авторской песни «Август». А 17 августа возле киноконцертного театра «Космос» состоится танцевальный фестиваль DANCEKB. Также в этот день планируется провести мотошоу.
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Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия в честь 296-й годовщины Екатеринбурга пройдут с 3 по 18 августа 2019 года, но основные из них состоятся 17 августа. Основной площадкой по традиции станет Исторический сквер на Плотинке. Там состоится праздничный концерт, на котором выступит группа «Чайф».
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Также 17 августа въезд в центральную часть города для автомобилей будет закрыт. Городской транспорт, следующий через центральные улицы, на один день также изменит маршруты.
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