Рыбинск, Ярославская область, , 15:19 — REGNUM

3 августа в Рыбинске Ярославской области состоится исторический фестиваль-реконструкция бурлацкой жизни «Эй, ухнем…», на котором попробовать себя в роли бурлака смогут все желающие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Волга в Рыбинске Rybinsk.ru

Всем, кто захочет потянуть бурлацкую лямку, организаторы выдадут тематические костюмы. Заявки на участие будут приниматься до самого старта. Тянуть баржу уже вызвались десять команд, в том числе состоящие из китайцев и уроженцев Африки.

«Мы можем гордиться, что фестиваль становится международным. У нас будет китайская команда. Она будет женская. И еще одна иностранная команда сформировалась из числа африканских студентов из РГАТУ и Ярославского университета», — рассказала директор дворца культуры «Волжский» и экспозиционного комплекса «Советская эпоха» Любовь Глухова.

Командам предстоит протащить груженое судно на скорость по участку береговой линии протяженностью 150 метров. Оценку выступления команд участников будет давать специальная купеческая комиссия — «Гильдия купцов».

Для участия необходима команда от 7 до 10 человек. Это могут быть семейные экипажи, женские и мужские команды, а также смешанные коллективы. Возраст участников — от 10 лет. Фестиваль пройдет одновременно с празднованием Дня города. Условия участия команд опубликованы на сайте администрации Рыбинска.

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