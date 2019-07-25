Ташкент, , 15:14 — REGNUM

Администрация Казахстанских и Узбекистанских железных дорог договорилась снизить стоимость билетов на скоростные поезда «Тулпар — Тальго» сообщением Ташкент — Алма-Ата. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе АО «Узбекистанские железные дороги».

Во время переговоров стороны приняли решение, что с 1 августа 2019 года на билеты скоростного поезда «Тулпар — Тальго» будут действовать дополнительные скидки.

В частности, скидка в 25% будет предоставляться на билеты, купленные за пять дней до отправления поезда, скидка в 15% будет предоставляться на вагоны сидячего типа. Кроме того, скидка в 53% предоставляется на комиссионный сбор.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля между Ташкентом и Кызыл-Ордой было запущено регулярное автобусное сообщение. Расстояние по маршруту составляет 583 км, время в пути — 10 часов 30 минут.