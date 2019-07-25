Москва, , 15:09 — REGNUM

Правительства РФ выделит около 200 млн рублей Псковской области. Об этом 25 июля сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Деньги будут направлены на музыкальные школы региона.

«Из резерва правительства выделим около 200 млн рублей на музыкальные школы в Псковской области», — сказал Медведев.

Также на заседании обсуждалось выделение денег пострадавшей от наводнения Иркутской области и Мурманской области на развитие онкологической службы.